Uzak Şehir dizisinin 20. bölümünden yeni kareler yayınlandı
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisinin 20. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizi ‘Uzak Şehir’ başladığı günden bu yana Pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Reyting rekorları kıran ve Mardin’de çekilen Uzak Şehir, bugün 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden yeni kareler yayınlandı.
UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye’nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya’nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan’a anlatır. Alya’nın acısını Fikriye’yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye’ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan’a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.
Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat’i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya’ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.