Uzak Şehir dizisinin 22. bölümünden yeni kareler yayınlandı
İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günü 22. bölümle izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisinin 22. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
1 / 9
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir 22. Bölüm ile 21 Nisan’da izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm yayınlanmadan önce bazı kareler yayınlandı.
2 / 9
Reyting rekorları kıran ve Mardin’de çekilen Uzak Şehir’in 22. bölümünde neler yaşanacak. Birlikte bakalım...
3 / 9
Uzak Şehir 22. Bölüm Özeti
Cihan Alya’nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye’nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya’nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler.
4 / 9
Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.