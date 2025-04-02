Uzak Şehir dizisinin Kaya’sı Atakan Özkaya: Enerjimiz uydu, yakıştırılmamız normal ama aşk yok

Atakan Özkaya “Yaptığım işin karşılığını sokakta görmek çok güzel bir his” dedi. Gördüğü ilgi sonrası Instagram’da takipçi sayısı 1,3 milyona ulaşan başarılı oyuncu, oyunculuğa bakışını “Ben bu işi popülerlik ya da para için yapmıyorum” sözleriyle ifade edip ekledi: Oyunculuk benim mesleğim ve onu ciddiye alıyorum.