Uzak Şehir dizisinin Kaya’sı Atakan Özkaya: Enerjimiz uydu, yakıştırılmamız normal ama aşk yok
Reyting rekorları kıan Uzak Şehir dizisinin Kaya'sı Atakan Özkaya, katıldığı programda kariyeri, hakkında çıkan haberler ve diziye dair samimi açıklamalar yaptı.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Kanal D’nin Mardin’de çekilen rekortmen dizisi Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Özkaya, katıldığı programda kariyeri, hakkında çıkan haberler ve diziye dair samimi açıklamalar yaptı.
Hürriyet’te yer alan habere göre 26 yaşındaki başarılı oyuncu, dizide Zerrin karakterini canlandıran partneri Dilin Döğer ile aralarında çıkan aşk haberleri için net konuştu: Aramızdaki enerji çok uydu, sevdik birbirimizi. Yakıştırılmamız normal. Yakın arkadaş olduk ama aramızda bir şey yok.
Atakan Özkaya “Yaptığım işin karşılığını sokakta görmek çok güzel bir his” dedi. Gördüğü ilgi sonrası Instagram’da takipçi sayısı 1,3 milyona ulaşan başarılı oyuncu, oyunculuğa bakışını “Ben bu işi popülerlik ya da para için yapmıyorum” sözleriyle ifade edip ekledi: Oyunculuk benim mesleğim ve onu ciddiye alıyorum.