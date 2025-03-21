Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben bu gözleri tanıyorum Cihan!"
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 19. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Alya’nın annesi geliyor ve bu gelişinin ardından konakta yaşanacak olaylar, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 19. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanın başlangıcında Alya "Ben bu gözleri tanıyorum Cihan" diyor Cihan da "İyi ce bak bakalım ne diyorlar" diye gizemli bir cevap veriyor.
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Nare, Cihan'a "Sen Meryem'i çok seviyordun ama Alya gelene kadar seviyordun abi. Sen Alya'dan önceki Cihan değilsin" diyor.
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Demir ise Zerrin'e "Bu bir intikam hikayesi, bu hikayenin mağduru da sensin Zerrin" diyor.
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Şahin Cihan'la konuşmaya geliyor, "Ben hala Alboranın başı olmak istiyorum Cihan, vazgeçmedim" diyor. Cihan da "Vazgeçme, savaş. Sana da savaşmak yakışır. Ama adil bir savaş olsun" diye cevap veriyor.