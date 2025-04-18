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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kimse sana el uzatamaz, keser atarım!"
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan Deniz’in "Baba sen seviyor musun annemi?" dediği anlar ve Alya’nın annesinin "Sana annelik yapamamış olabilirim ama kimse sana el uzatamaz, keser atarım!" sözleri damga vuruyor.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 22.bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Sünnet olan Cihan Deniz odasındayken "Seni seviyorum baba, anne seni de seviyorum, peki baba sen seviyor musun annemi?" sözleri sonrası Cihan şaşırıyor ve Alya’ya bakıyor.
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Alya’nın annesi hakkında ileri geri konuşan insanlara Cihan dersini veriyor.
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Cihan, Alya’nın annesi Fikriyeye "Adam öldürüp hapse girmişsiniz" diyor.