Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?”
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Deniz Cihan’ın kaybolması ve Alya’nın Cihan’a sarılarak "Her şey senin yüzünden" diyerek sitem etmesi damga vuruyor.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Annesinin gelmesi ile dağılan Alya en büyük desteği Cihan’dan görüyor. Alya "Benim oğlumdan başka kimsem yok" derken Cihan’ın "Ben" demesi Alya’nın dikkatini çekiyor ve şaşırtıyor.
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Sadakat "Torunum öğrendiğinde ne olacak peki senin nasıl bir ananın kızı olduğunu ?" diyerek Alya’ya yüklenmeye devam ediyor.
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Cihan Alya’ya "Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey" diyor.