Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?”

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Deniz Cihan’ın kaybolması ve Alya’nın Cihan’a sarılarak "Her şey senin yüzünden" diyerek sitem etmesi damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?” - Resim : 1

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin  20. bölümünden 2. fragman yayınlandı. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?” - Resim : 2

Annesinin gelmesi ile dağılan Alya en büyük desteği Cihan’dan görüyor.  Alya "Benim oğlumdan başka kimsem yok" derken Cihan’ın "Ben" demesi Alya’nın dikkatini çekiyor ve şaşırtıyor. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?” - Resim : 3

Sadakat "Torunum öğrendiğinde ne olacak peki senin nasıl bir ananın kızı olduğunu ?" diyerek Alya’ya yüklenmeye devam ediyor. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Nerede, oğlum nerede?” - Resim : 4

Cihan Alya’ya "Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey" diyor. 