Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen ne yaparsın edersin küllerinden doğmayı becerirsin!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen ne yaparsın edersin küllerinden doğmayı becerirsin!"
Her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir’in yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Alya annesinin gelişi ile dağılıyor. Cihan Alya’ya "Seni böyle görmeye alışık değilim. Sana o kolyeyi boşuna almadım. Ankasın sen. Sen ne yaparsın edersin küllerinden doğmayı becerirsin!" diyerek moral veriyor.
1 / 10
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 20.bölümünden ilk fragman yayınlandı. Uzak Şehir yeni bölümüyle 7 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.
2 / 10
Yeni bölümde Alya annesinin gelişi ile dağılıyor. Annesine "Sen bana kızım diyemezsin" diyor. Annesi de "Ben seni kurtardım" diye cevap veriyor. Alya da "Beni sattın" diyor.
3 / 10
Cihan Alya’ya "Seni böyle görmeye alışık değilim. Sana o kolyeyi boşuna almadım. Ankasın sen. Sana birileri neler yaşatmış olursa olsun. Sen ne yaparsın edersin küllerinden doğmayı becerirsin!" diyerek moral veriyor.
4 / 10
Cihan, Fikriye ile yemeğe çıkıyor ve ona gitmesi için bir uçak bileti veriyor.