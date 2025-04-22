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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Şimdi ve gelecekte elini bırakma!"
Pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 23. bölümünden ilk fragman yayınlandı.Fragmana Fikriye’nin Cihan’a söylediği "Şimdi ve gelecekte kızımın elini bırakma" sözleri damga vurdu. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 23.bölümünden ilk fragman yayınlandı. Uzak Şehir yeni bölümüyle 28 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 23.bölümünden ilk fragman yayınlandı. Uzak Şehir yeni bölümüyle 28 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.
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Fragmanda Nare kanlar içinde Cihan'ın kucağındayken Şahin "Cihan yaşıyor mu söyle?" diyerek silahı kendi kafasına tutuyor.
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Sadakat, Fidan'ın yanına giderek diz çöküyor "Nolur yardım et, kızım ölüyor" diye yalvarıyor.
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Fikriye ise Cihana "Şimdi ve gelecekte kızımın elini bırakma" diyor.