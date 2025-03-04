Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Tek celsede boşanacağız!"

Dizinin sonunda kendisini Mine ile Cihan arasında bir engel olarak görmeye başlayan Alya, sonunda kararını verdi. ikiliyi olduğu konuma çağıran Alya, Mine'nin huzurunda Cihan'a anlaşmalı boşanma protokolünü uzattı: Ben imzaladım Cihan... Sen de imzala ve bitsin... Alya'nın isteğini yerine getiren Cihan, 'Okumama gerek yok' diyerek imzayı attı...