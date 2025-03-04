Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Tek celsede boşanacağız!"
Pazartesi akşamları seyirciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Anlaşma protokolünü imzalayan Cihan, Alya'ya aslında acı çektirmek istiyor. Alya "Tek celsede boşanacağız!" derken Cihan da "Sen öyle san" diyerek boşanmak istemediğinin sinyallerini veriyor.
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin 17. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Dizinin sonunda kendisini Mine ile Cihan arasında bir engel olarak görmeye başlayan Alya, sonunda kararını verdi. ikiliyi olduğu konuma çağıran Alya, Mine'nin huzurunda Cihan'a anlaşmalı boşanma protokolünü uzattı: Ben imzaladım Cihan... Sen de imzala ve bitsin... Alya'nın isteğini yerine getiren Cihan, 'Okumama gerek yok' diyerek imzayı attı...
Yeni fragmanda anlaşma protokolünü imzalayan Cihan, Alya'ya aslında acı çektirmek istiyor. Alya "Tek celsede boşanacağız!" derken Cihan da "Sen öyle san" diyerek boşanmak istemediğinin sinyallerini veriyor.
Cihan annesine "Alya'ya benden boşanırsa onu bir konağa yerleştirme sözü vermişsin" diyor. Annesi de "O kadını öğrenmemiş olsa asla kabul etmezdi. Ama şimdi durum değişti" diyor.