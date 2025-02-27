Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her pazartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’de geçtiğimiz haftaki bölümde Alya ile Cihan artık birbirlerini kıskanmaya başladılar.
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İkili arasındaki buzlar tam da erimeye başlamışken, Mine’nin sarhoş halde Cihan’a öfkesini kusup ardından aniden sarılarak “Seni çok seviyorum” demesi ve bu anlara Alya’nın tanık olması tansiyonu zirveye çıkardı.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden ilk kareler yayınlandı.