Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden ilk kareler yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı - Resim : 1

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her pazartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı - Resim : 2

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’de geçtiğimiz haftaki bölümde Alya ile Cihan artık birbirlerini kıskanmaya başladılar.

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı - Resim : 3

İkili arasındaki buzlar tam da erimeye başlamışken, Mine’nin sarhoş halde Cihan’a öfkesini kusup ardından aniden sarılarak “Seni çok seviyorum” demesi ve bu anlara Alya’nın tanık olması tansiyonu zirveye çıkardı.

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Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı - Resim : 4

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden ilk kareler yayınlandı. 