Uzak Şehir ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Mardin’in mistik atmosferinde çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı diziye çok sarsıcı bir sezon finali yazılacağı öğrenildi.