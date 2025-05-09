Uzak Şehir ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir, her Pazartesi heyecanlı bir bölümle izleyicinin tansiyonunu yükseltiyor. Lale Eren ve Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin sezon finali tarihi de belli oldu.
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolündeki Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, pazartesi günleri izleyiciyle buluşuyor. Dizi her hafta kendi rekorunu kırıyor.
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Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği Al Hayba uyarlaması olan dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Mardin’in mistik atmosferinde çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı diziye çok sarsıcı bir sezon finali yazılacağı öğrenildi.
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Dizinin ikinci sezonunun ise eylül ayında başlaması bekleniyor.