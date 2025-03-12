Uzak Şehir'e yeni oyuncu! Alya’nın annesi geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Gülizar Irmak’ın kaleminden çıkan Ayna Yapım’ın başarılı dizisi Uzak Şehir’e yeni bir isim dahil oluyor. Yakın zamanda diziye dahil olacak güçlü oyuncu Nursel Köse, Alya’nın annesi olarak gelecek.