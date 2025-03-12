Uzak Şehir'e yeni oyuncu! Alya’nın annesi geliyor
Pazartesi akşamlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir’e yeni oyuncu dahil oluyor. Yakın zamanda diziye dahil olacak oyuncu Nursel Köse, Alya’nın annesi olarak gelecek.
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan Uzak Şehir dizisi her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekran başında toplamaya devam ediyor.
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Son yılların en çok izlenen sürpriz dizilerin başında gelen Uzak Şehir'e yeni oyuncu dahil oluyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Gülizar Irmak’ın kaleminden çıkan Ayna Yapım’ın başarılı dizisi Uzak Şehir’e yeni bir isim dahil oluyor. Yakın zamanda diziye dahil olacak güçlü oyuncu Nursel Köse, Alya’nın annesi olarak gelecek.
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Dizideki dengeleri değiştirmesi gereken Fikriye’nin yakın bir zamanda dizi kadrosunda yer alacağı bildirildi.