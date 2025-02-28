Uzak Şehir’in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gala pozları beğeni topladı
Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Sinem Ünsal aynı zamanda TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosunda da yer alıyor. Dün akşam "Yankı: Görünmez El" dizisinin galası gerçekleştirildi ve galaya Sinem Ünsal'ın güzelliği ve zarafeti damga vurdu.
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TRT Tabii’nin merakla beklenen yeni dizisi "Yankı: Görünmez El", Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen gala gecesinde izleyiciyle buluştu.
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Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal’ın üstlendiği yapım, Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın gibi deneyimli isimleri de kadrosunda bulunduruyor.
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Galada ünlü isimlerin şıklığı dikkat çekerken, diziye duyulan ilgi de oldukça yoğundu.
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Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Sinem Ünsal da galada siyah omuzları açıkta bırakan uzun dar bir elbise tercih etti.