Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba: "Kars'ta köyde doğdum, iç mimarlık okudum, oyunculuk içimde hep vardı"
Sinem Ünsal ile birlikte rol aldığı 'Uzak Şehir' dizisiyle reyting rekorları kıran Ozan Akbaba, Fatih Altaylı ile 'Pazar Sohbeti' adlı YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.
Mardin'de çekilen ‘Uzak Şehir' adlı dizide rol alan Ozan Akbaba Fatih Altaylı ile 'Pazar Sohbeti' adlı YouTube programına konuk oldu.
Ünlü oyuncu "Kars'ta doğdum ve 13 yaşına kadar orda yaşadım. İlkokulu orada okudum. Daha sonra ailecek İzmire taşındık. Babam köy hizmetlerinden emekli. 3 kardeşiz. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Ekonomik olarak aşağıda kalan bir semtte oturduk. Ailem akrabalarım hala orda. Meslek lisesi bitirdim. Daha sonrasında Akdeniz Üniversitesinde İç Mimarlık okudum. Ancak tüm bu süreçlerde oyunculuk hep içimde vardı".
Akbaba sözlerine "Bu genlerle de alakalı aslında. Mesela babam çok iyi el işi yapar. Bir amcam çok iyi resim yapar, bir amcam mandolin çalar. Ablam şuan etnik müzik bilimci. Kardeşim çok blues gitar çalar. Bana da düşmüş onlardan birazcık. Benim de oyunculuğa tutkum vardı. Lisedeyken tiyatrolar yapılırdı. Benim de orada bir hocamın beni teşvik etmesiyle buralara kadar geldim. Çizimim de iyiydi kalıcı bir meslek olarak ablamın önderliğinde iç mimarlık okudum. Bir süre yaptım mimarlık. Atölyem var." şeklinde devam etti.
Ünlü oyuncu oyunculuğa girişini ise şu sözlerle anlattı:
"Sektörde çok işini iyi yapan arkadaşlarım vardı. Bir sitede kısa filmler hazırlıyorduk. Kimi senaryo hazırlıyordu kimi yönetmenlik yapıyordu. Hobiyle başladı ama resmi olarak burada şekillendi. Müziklerini yaptım, senaryolarını yazdım. İzmir'de günlük bir dizi ile görüşmeye gittim ve profesyonellik böyle başladı."