Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba: "Kars'ta köyde doğdum, iç mimarlık okudum, oyunculuk içimde hep vardı"

Akbaba sözlerine "Bu genlerle de alakalı aslında. Mesela babam çok iyi el işi yapar. Bir amcam çok iyi resim yapar, bir amcam mandolin çalar. Ablam şuan etnik müzik bilimci. Kardeşim çok blues gitar çalar. Bana da düşmüş onlardan birazcık. Benim de oyunculuğa tutkum vardı. Lisedeyken tiyatrolar yapılırdı. Benim de orada bir hocamın beni teşvik etmesiyle buralara kadar geldim. Çizimim de iyiydi kalıcı bir meslek olarak ablamın önderliğinde iç mimarlık okudum. Bir süre yaptım mimarlık. Atölyem var." şeklinde devam etti.