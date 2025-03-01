Uzak Şehir'in yeni bölümünden 2. fragman: "Alya'nın hayatı tehlikede!"

Katıldıkları davette Cihan’la Mine’nin ilişkisini öğrenen Alya arabayla çıkıp gidiyor. Cihan da arkasından gelerek arabanın önünü kesiyor. Alya da "Sen bana ne yaşatmaya çalıştığının farkında mısın? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için" diyor.