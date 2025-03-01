Uzak Şehir'in yeni bölümünden 2. fragman: "Alya'nın hayatı tehlikede!"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir’in 16. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden oluyor. Zerrin ve Kaya ise ailesine yakalanıyor. Bu sırada onların yanına giden Alya ise rehin alınıyor.
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Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in heyecan dolu 16. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Katıldıkları davette Cihan’la Mine’nin ilişkisini öğrenen Alya arabayla çıkıp gidiyor. Cihan da arkasından gelerek arabanın önünü kesiyor. Alya da "Sen bana ne yaşatmaya çalıştığının farkında mısın? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için" diyor.
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Bu sırada doktor Uğur hastanede Alya’yla konuşurken "Cihan Beyin size çok büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyorum" diyor. O sırada Cihan yanlarına geliyor ve "Seni bir daha karımın yanında görmeyeceğim" diyerek çıkışıyor.
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Daha sonra da Cihan Alya’ya "Ben seni haketmiyorum öyle mi o mu hakediyor?" diyor.