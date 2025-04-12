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Uzak Şehir'in yeni bölümünden 2. fragman: "Cihan, çok teşekkür ederim, mutlu ettin beni"
Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan ve her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alya'nın "Cihan, çok teşekkür ederim, mutlu ettin beni" sözleri ve Cihan ve Alya'nın el ele tutuşması damga vurdu.
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Her hafta reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 21. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile 14 Nisan tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanın başlangıcında Sadakat Albora, Uğur’un kafasına silah dayıyor. Uğur da "Yapmayın ne olur hiç bir şey anlatmayacağım" derken Alya geliyor ve vurmasını engellemeye çalışıyor.
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Şahin "Şimdiye kadar suçladın beni kaçıyorsun diye al işte kaçmıyoru"m diyerek Nare’yi alıp annesinin evbine getiriyor.
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Alboralar ise haberi duyunca Şahin’lerin eve geliyor. Cihan "Şahin oğlum bak sen kendinde değilsin. Ben onun burada kalmasına müsade eder miyim" diyor.