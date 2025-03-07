Uzak Şehir'in yeni bölümünden 2. fragman: "Sayın hakim, karımı seviyorum”
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan'ın mahkemede hakime, Alya'yı sevdiğini söylemesi damga vurdu.
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Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, her Pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Cihan’ın avukatı zor bir boşanma olacağını söylüyor. Cihan da "Alya hiç bir zaman kolay bir kadın olmadı, hep zordu" diyor.
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Alya Cihan’a "Senden nefret etmek istemiyorum, lütfen" diyor. Cihan da "Sen zaten benden nefret etmiyor musun?" diyerek karşılık veriyor.
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Cihan Uğur ve Alya’yı birlikte odasında görüyor ve sinirleniyor. "Alya dışarı çık" diyor. Alya da "Polis çağırırım bak" diyor Cihan da "Ambulans çağır" dedikten sonra Uğuru dövüyor.