Uzak Şehir'in yeni bölümünden 3. fragman: "Benden boşanamayacaksın Alya!"

Cihan Alya'ya "Avukatın sağlam bir dilekçe hazırladı mı? Bak ben sana ufak bir tüyo vereyim mi? Nafakayı çok yüksekte tut. Çünkü mal varlığımdan paylaşmayacağım. Toprağımı böldürmem biliyorsun. Sen zaten kaçakçılıkla uğraşmadığın için toprağa falan da ihtiyacın olmayacak. " diyor.