Uzak Şehir'in yeni bölümünden 3. fragman: "Benden boşanamayacaksın Alya!"
Kanal D ekranlarını sevilen ve her bölümüyle heyecan yaratan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan ve Alya arasındaki boşanma konuşması damga vurdu. Cihan'ın "Benden boşanamayacaksın Alya!" sözleri dikkat çekti.
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, bugün günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Her bölümüyle reytinglerde rekor kıran Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman da yayınlandı.
Cihan Alya'ya "Avukatın sağlam bir dilekçe hazırladı mı? Bak ben sana ufak bir tüyo vereyim mi? Nafakayı çok yüksekte tut. Çünkü mal varlığımdan paylaşmayacağım. Toprağımı böldürmem biliyorsun. Sen zaten kaçakçılıkla uğraşmadığın için toprağa falan da ihtiyacın olmayacak. " diyor.
Alya da "Sen baya havaya girdin. Senden boşanacağıma yavaş yavaş ikna oluyorsun" diye cevap veriyor.
Cihan ise "Nerde ikna oldum biliyor musun? Sen bu avukatını peşine takıp geldiğinde ben o adamın gözlerini gördüm Alya. Zehir, alev ateş. Hatta siz gittikten sonra biz biraz Erol'la laflayalım dedik. Eli ayağı titriyor." diye dalga geçti.