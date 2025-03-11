Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Biz birlikte olamayız!"

Mahkeme sonrası eve gelen Alya Cihan’a "Seni dinliyorum, alenen suç işledin hakimi kandırdın" diyor. Cihan da "Söyleyecek bir şey yok. Ben her şeyi mahkemede söyledim." diyor. Alya'nın "Biz birlikte olamayız" sözleri fragmana damga vuruyor.