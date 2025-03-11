Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Biz birlikte olamayız!"
Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen Uzak Şehir'in 18. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Mahkeme sonrası Alya'nın "Biz birlikte olamayız" sözleri fragmana damga vurdu.
1 / 10
Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına topladı. Dizinin 18. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
2 / 10
Mahkeme sonrası eve gelen Alya Cihan’a "Seni dinliyorum, alenen suç işledin hakimi kandırdın" diyor. Cihan da "Söyleyecek bir şey yok. Ben her şeyi mahkemede söyledim." diyor. Alya'nın "Biz birlikte olamayız" sözleri fragmana damga vuruyor.
3 / 10
Sadakat ise Cihan'a "Şu suratının halini görünce daha da korkuyorum. Kıskanıyorsun" diyor.
4 / 10
Demir Zerrin'e "Giymen için bir elbise getirdim sana, Şeyda da evden çıkarken üzerinde gelinlik vardı" diyor.