Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?"

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’in 19. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Alya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu Uğur'dan öğreniyor. Daha sonra da gidip Alboralara hesap soruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?" - Resim : 1

Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’in  19. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Uğur konuşmak için Alya'yı çağırıyor. 

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Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?" - Resim : 2

Alya "Oğlunuzla ilgili dediğiniz için geldim" diyor. Uğur da "Cihan size hiç bir şey anlatmamış tahmin ettiğim gibi. Cihan ve Boranın babası bir değil" diyerek bombayı patlatıyor. 

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Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?" - Resim : 3

Alya sinirle Alboraların konağına geliyor ve Sadakat'a "Boran'ın babası Ecmel mi?" diye soruyor, herkes şok oluyor. 

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Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?" - Resim : 4

Alya ağlayarak "Ben oğlumu şimdi nasıl koruyacağım?" diyor. 