Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk fragman: "Boran'ın babası Ecmel mi?"
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’in 19. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Alya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu Uğur'dan öğreniyor. Daha sonra da gidip Alboralara hesap soruyor.
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Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’in 19. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Uğur konuşmak için Alya'yı çağırıyor.
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Alya "Oğlunuzla ilgili dediğiniz için geldim" diyor. Uğur da "Cihan size hiç bir şey anlatmamış tahmin ettiğim gibi. Cihan ve Boranın babası bir değil" diyerek bombayı patlatıyor.
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Alya sinirle Alboraların konağına geliyor ve Sadakat'a "Boran'ın babası Ecmel mi?" diye soruyor, herkes şok oluyor.
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Alya ağlayarak "Ben oğlumu şimdi nasıl koruyacağım?" diyor.