Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu
Pop yıldızı Katy Perry ve beş arkadaşı, Jeff Bezos'un Blue Origin roketiyle uzaya ulaştıktan sonra güvenli bir şekilde Dünya'ya döndüler.
''Rise'', ''Electric'', "California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry ve arkadaşları uzaya çıktı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer aldı.
NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.
Blue Origin'e ait New Shephard uzay aracı fırlatıldıktan 2 dakika 40 saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman Hattı'nı geçerek uzaya çıktı.
HEPSİ ASTRONOT ÜNVANINI KAZANDI
Bu esnada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat yaklaşık 4 dakika mikroyerçekimi ya da bir başka deyişle ağırlıksızlık yaşadı.
Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor.