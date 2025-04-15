Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu

Pop yıldızı Katy Perry ve beş arkadaşı, Jeff Bezos'un Blue Origin roketiyle uzaya ulaştıktan sonra güvenli bir şekilde Dünya'ya döndüler.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu - Resim : 1

''Rise'', ''Electric'', "California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry ve arkadaşları uzaya çıktı.

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Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu - Resim : 2

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer aldı.

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Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu - Resim : 3

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle  yapılan yolculuk 10 dakika sürdü.

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Uzaya çıkan Katy Perry geri döndü: İlk işi toprağı öpmek oldu - Resim : 4

Blue Origin'e ait New Shephard uzay aracı fırlatıldıktan 2 dakika 40 saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman Hattı'nı geçerek uzaya çıktı.

HEPSİ ASTRONOT ÜNVANINI KAZANDI

Bu esnada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat yaklaşık 4 dakika mikroyerçekimi ya da bir başka deyişle ağırlıksızlık yaşadı.

Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor.