Ve o artık resmen bir milyarder

Bloomberg News analizine göre Taylor Swift müzik kariyre boyunca resmen milyar dolarlık bir imparatorluk kurdu.

Rapora göre Swift'in şu anki net değeri 1.1 milyar dolar ve bu kısmen dünya çapındaki 146 konserlik devasa Eras Turnesi sayesinde gerçekleşti. Bloomberg Economics'e göre konser turunun ABD ayağı, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına tek başına 4,3 milyar dolar ekledi.

Bloomberg Economics'e göre Swift, neredeyse sadece müziği ve performanslarıyla milyarder statüsüne ulaşan az sayıdaki kişiden biri. Serveti öncelikle diskografisinden, beş evinden ve yayın anlaşmalarından, müzik satışlarından, konser biletlerinden ve ticari ürünlerden elde ettiği kazançlardan oluşuyor.