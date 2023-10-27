Ve o artık resmen bir milyarder
Bloomberg analizine göre Taylor Swift artık bir milyarder. Analize göre rekor kıran Eras Turnesi, nadir milyarder statüsüne ulaşmasına büyük katkı sağladı. Swift, neredeyse sadece müziğiyle milyarder statüsüne ulaşan az sayıdaki insandan biri.
Bloomberg News analizine göre Taylor Swift müzik kariyre boyunca resmen milyar dolarlık bir imparatorluk kurdu.
Rapora göre Swift'in şu anki net değeri 1.1 milyar dolar ve bu kısmen dünya çapındaki 146 konserlik devasa Eras Turnesi sayesinde gerçekleşti. Bloomberg Economics'e göre konser turunun ABD ayağı, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına tek başına 4,3 milyar dolar ekledi.
Bloomberg Economics'e göre Swift, neredeyse sadece müziği ve performanslarıyla milyarder statüsüne ulaşan az sayıdaki kişiden biri. Serveti öncelikle diskografisinden, beş evinden ve yayın anlaşmalarından, müzik satışlarından, konser biletlerinden ve ticari ürünlerden elde ettiği kazançlardan oluşuyor.