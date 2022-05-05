Verdiği kilolarla şaşırtan Miray Daner, zayıflama sırrını verdi

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs sayısı için röportaj verdi. Uzaktan sakin ve uyumlu göründüğünü söyleyen Daner, aslında öyle olmadığını dile getirdi. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, nasıl zayıfladığını da paylaştı.

"ÇILGIN TARAFLARIM VAR"

Oyuncu, aşk sorularına da yanıt vererek, “Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli” diye konuştu. Röportajda karakteri hakkında da açıklamalar yapan oyuncu, sakin görünse de gerçekte pek öyle olmadığını anlattı: “Görünüşe aldanmamak lazım, siz bir de beni kendi alanımda görün. Olmaz mı çılgın taraflarım tabii ki var.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miray Daner (@miraydaner)'in paylaştığı bir gönderi

"DİYET YAPMIYORUM"

Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi. Daner, "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir diyet uygulamıyorum." dedi.