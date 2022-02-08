Oğulcan Engin ve Miray Daner'in romantik paylaşımı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, kısa bir süre sonra yine oyuncu olan Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftin aşkı dolu dizgin gidiyor. Basına konuşmamak konusunda net olan Daner ve Engin'den aşk pozu geldi.

MİRAY DANER VE OĞULCAN ENGİN'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Miray Daner'den sevgilisi ile romantik paylaşım geldi. Sevgilisi Oğulcan Engin'e sarıldığı siyah beyaz romantik kareyi takipçileri ile paylaşan Miray Daner kalp emojisi ekledi.

İşte Miray Daner ve Oğulcan Engin'den romantik paylaşım;

"KONUŞMA YASAĞIM VAR!"

Ayrıca daha önce Seda Sayan'a, "Oğulcan Bey, oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir anne olarak siz neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltilmişti.

Sayan, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Yasağım kalkmadı. Oğulcan'a sorun." demişti.