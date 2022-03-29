Kara Tahta dizisi konusu ne? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken dizinin başrollerinde Miray Daner ve Furkan Andıç yer alıyor. Üs Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor. Peki Kara Tahta'nın konusu ne? Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisinin oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

KARA TAHTA DİZİSİ KÜNYE

Kanal: TRT1

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti: Kara Tahta geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır....

Başrol oyuncuları: Miray Daner ve Furkan Andıç

Yönetmen: Ender Mıhlar

Senaryo: Erkan Birgören

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta dizisinde yarım kalmış bir hikaye işlenecek. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ekrana gelecek. Atlas karakteri ile Irmak, okul yıllarında aşk yaşayan ama sonra birbirlerinden kopan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski aşık olarak hikayede yer alacak. İki aşığın yıllar önce bir şekilde ayrıldıkları, Atlas’ın gittiği ve Irmak’ın çok acı çektiği anlaşılmakta dizinin ilk fragmanında. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından, dönmeyeceğini düşünülen Atlas, doğup büyüdüğü yere geri dönüyor ve Irmak ile yeniden karşılaşıyor. Büyük bir öfke ile çekip gittiği anlaşılan Atlas’ın hikayesi merak konusu. Bir öğretmeni oynayacak olan Atlas, geri döndüğü kasabasında öğretmenlik yapacak.

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç (Atlas),

Miray Daner (Irmak),

Cengiz Bozkurt (Arif)

Çiçek Dilligil (Sevgi),

Mine Tüfekçioğlu (Ülfet),

Onur Durmaz (Cafer),

Selen Uçer (Münevver),

Kerem Arslanoğlu (Bekir)

Taylan Meydan (İskender)

Nizam Namidar (Hikmet),

Yasemin Yazıcı (Esra)

Veda Terzioğlu (İrem),

Murat Danacı (Harun),

Ömer Faruk Uluocak (Nevzat),

Eylül Uğan (Aylin) rol alıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesinde gerçekleştirilen dizi, TRT 1'de yayınlanacak ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, dizinin çekimlerinin yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

Dizinin, doğal bir plato olan Edirne'nin tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Soytürk, "Karaağaç, Mecidiye ve Ekmekçizade Ahmet Paşa köprülerimiz, tarihi tren garı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Deveci Han, Kaleiçi'ndeki tarihi tescilli yapılarımız, konaklarımız kullanılarak şehrimizin, kültür turizminin başkenti olan Edirne'mizin tanıtımına ciddi katkı sunuluyor. Tarihi Edirne Lisesi'nde de dizinin birçok bölümü çekilmeye devam ediliyor." diye konuştu.

KARA TAHTA 1. BÖLÜM FRAGMANI