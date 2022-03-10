Victoria Beckham-David Beckham çiftinden Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış!

Dünyanın zenginleri arasında yer alan ve 450 milyon dolarlık servete sahip olan Victoria ve David Beckham çifti Ukrayna mültecileri için sessiz kalmadı. Çift, UNICEF üzerinden Ukraynalı mülteciler için bağış yaptı.

"AİLELER PARÇALANDI!"

İngiliz Milli Takımı'nın 46 yaşındaki eski kaptanı David Beckham, konuyla alakalı Instagram hesabından, "Anneler çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Aileler parçalandı. Bir gecede mülteci olmak için yataklarından alınan çocuklar... Ukrayna’daki çatışma ikinci haftasına girerken, ailelerin ihtiyaçları artıyor ve 7,5 milyon çocuk artık risk altında. Lütfen UNICEF’i sahadaki hayati çalışmasında desteklemek için bana katılın ve elinizden geleni yapın." mesajını yayınladı.

"UKRAYNA'DAKİ DURUM YÜREK PARÇALAYICI"

Moda tasarımcısı Victoria Beckham da sosyal medya hesabından eşinin açıklamalarını paylaşarak, şunları söyledi:

Ukrayna'daki durum gerçekten yürek parçalayıcı... Mümkünse lütfen bağış yapmayı düşünün. David ve ben, ailemiz adına bir bağışla çağrıyı başlattık. Para, tıbbi malzeme ve aileler için güvenli alanlar da dahil olmak üzere çocukların refahını desteklemek için acil yardım sağlamaya gidecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi

"1 MİLYON STERLİN"

Beckham çifti, açıklamamayı tercih etse de ikiliye yakın kaynaklar bağış miktarının 1 milyon sterlin olduğunu belirtti.

David Beckham-Victoria Beckham çifti, 2005 yılında UNICEF elçiliğini üstlenmişti.