Victoria Beckham ve Davİd Beckham'ı Instagram’dan engelleyen Brooklyn Beckham sessizliğini bozdu!

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz'e evlenme teklif ettiğinde 21 yaşındaydı ; Nicola ise 25 yaşındaydı...

Nicola ve eşi, 9 Nisan 2022'de Florida, Palm Beach'teki aile mülklerinde, yaklaşık 600 konuğun katıldığı şık bir törenle evlenmişlerdi. Ağustos 2025'te çift, Nicola'nın babasının nikahı kıydığı bir törenle evlilik yeminlerini yenilediklerini açıkladı. Ailesinin çoğu törene katıldı, ancak Beckham ailesinden kimse yoktu.

AİLESİYLE ARASINA MESAFE KOYDU

2022’de Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından ailesiyle arasına mesafe koyan Brooklyn Beckham hakkında, evliliğinin bozulduğuna dair spekülasyonlar ilk olarak 2025’in başlarında gündeme gelmişti. 26 yaşındaki Beckham ve eşi, David Beckham’ın 50. doğum günü, şövalyelik töreni ve Victoria Beckham’ın belgesel galası da dahil olmak üzere birçok önemli aile etkinliğine katılmamıştı.

"GERÇEKLERİ ÖĞRENELİM"

Ancak 20 yaşındaki genç, bir makale ekran görüntüsünün altına yazdığı mesajla iddiaları şu sözlerle yalanladı: "DOĞRU DEĞİL. Annem ve babam asla oğullarını takipten çıkarmazdı… Gerçekleri öğrenelim. Uyandıklarında engellenmişlerdi… ben de öyle."

"HER ZAMAN OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLEYEN İNSANLAR OLACAK"

Peltz Beckham, eylül ayında verdiği bir röportajda ise, "Her zaman olumsuz şeyler söyleyen insanlar olacak ama çok destekleyici bir eşim var. O ve ben sadece kendi işimize bakıyoruz. Başımızı öne eğip çalışıyoruz ve mutluyuz" diye devam etti. Peltz, çevrimiçi spekülasyonlardan etkilenmediğini açıkça belirten bir mesaj göndererek şunları ekledi: "Herkes her zaman saçma sapan şeyler söyleyecek."

"HER ŞEYİM"

Tüm bu olaylar üzerine ise Brooklyn Beckham, sessizliğini eşi Nicola Peltz’in elini tutarken görüldüğü fotoğrafı “Her şeyim” notuyla sosyal medyasında paylaşarak bozdu.