Victoria's Secret meleği Bianca Balti kansere yakalandığını duyurdu

Balti, yaşadığı zorlu dönemi hayranlarıyla paylaşırken, "Korku, acı ve gözyaşıyla dolu ama çoğunlukla sevgi, umut, kahkaha ve güç dolu bir hafta oldu" dedi ve bu duygularını fotoğraflarla belgeledi. "Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum," diye ekledi. Ayrıca, kendisinin ve sevdiklerinin, özellikle de kızlarının, desteğiyle bu mücadeleyi kazanabileceğine inandığını belirtti. "Kendim, sevdiklerim (kızlarım listenin başında) ve güce ihtiyacı olan herkes için, birazını ödünç alabilirsiniz çünkü bende çok var," dedi.

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