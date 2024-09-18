Victoria's Secret meleği Bianca Balti kansere yakalandığını duyurdu
Ünlü İtalyan model Bianca Balti, geçtiğimiz günlerde yumurtalık kanserine yakalandığını açıkladı.
Ünlü model Bianca Balti, sosyal medya hesabında kansere yakalandığını duyurdu. Bir dönemin Victoria's Secret modeli, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Getty
Bu paylaşım, Balti’nin son hastane ziyaretine dair fotoğraflar ve videolar içeriyordu. Açıklamasına, "Geçen pazar, alt karın ağrımın evre 3C yumurtalık kanseri olduğunu öğrenmek için kendimi acil servise götürdüm," sözleriyle başladı.
Fotoğraf: Getty
Balti, yaşadığı zorlu dönemi hayranlarıyla paylaşırken, "Korku, acı ve gözyaşıyla dolu ama çoğunlukla sevgi, umut, kahkaha ve güç dolu bir hafta oldu" dedi ve bu duygularını fotoğraflarla belgeledi. "Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum," diye ekledi. Ayrıca, kendisinin ve sevdiklerinin, özellikle de kızlarının, desteğiyle bu mücadeleyi kazanabileceğine inandığını belirtti. "Kendim, sevdiklerim (kızlarım listenin başında) ve güce ihtiyacı olan herkes için, birazını ödünç alabilirsiniz çünkü bende çok var," dedi.
Fotoğraf: Getty
Balti, paylaşımını şöyle sonlandırdı: "Hayat devam ediyor; bir sebep verin. Kanser şimdiye kadar bana hayatın engelleri arasında güzellik bulma şansı verdi." Paylaşımında, hastanede kendisini ziyaret eden sevdiklerinin ve hastane personelinin güzel bir buketiyle özçekimlerini paylaştı. Ayrıca, IV direkleriyle farklı hastane odalarına gidip geldiği videoları da takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraf: Getty