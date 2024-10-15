Victoria's Secret'ın yıldız ismi Adriana Lima, veda ettiği podyuma geri dönüyor

Victoria’s Secret defilesine dönüşünü duyurduğu bir video paylaştı. Sosyal medyada gündem olan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor. Lima da "Eve" diye yanıt veriyor. Taksi şoförü Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız?" diye ricada bulunuyor.

Fotoğraf: Getty