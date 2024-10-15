Victoria's Secret'ın yıldız ismi Adriana Lima, veda ettiği podyuma geri dönüyor
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, altı yıllık aranın ardından yeniden Victoria's Secret podyumuna çıkmaya hazırlanıyor. Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yine aynı marka ile bugün tekrar podyuma çıkacağını duyurdu.
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1999'dan 2018'e dek Victoria's Secret Meleği olarak boy gösteren Adriana Lima altı yıl aradan sonra ise bugün yeniden Victoria Secret'ın defilesinde yer alacak.
Fotoğraf: Getty
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Son olarak 2018 yılında aynı markanın defilesinde gözyaşları içinde podyuma veda eden Lima, şimdi büyük bir dönüşe hazırlanıyor.
Fotoğraf: Getty
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Victoria’s Secret defilesine dönüşünü duyurduğu bir video paylaştı. Sosyal medyada gündem olan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor. Lima da "Eve" diye yanıt veriyor. Taksi şoförü Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız?" diye ricada bulunuyor.
Fotoğraf: Getty
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