Volkan Demirel minik kızı Yasmin'le yeni pozunu paylaştı

2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile evlenen, Miss Belçika Güzellik Yarışması birincisi Zeynep Sever Demirel çifti, geçtiğimiz Şubat ayında üçüncü çocukları Yasmin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Volkan Demirel'in kızı Yasmin ile sosyal medya hesabından paylaştığı yeni poz, kısa sürede büyük ilgi gördü. Baba kızın sosyal medyada paylaşılan pozları, çiftin hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.

Büyük bir sevinç yaşayan Zeynep Sever Demirel, doğum sürecine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Instagram üzerinden paylaştığı hamilelik günlüğünün son videosunda doğum hikayelerini anlatan Demirel, şunları söyledi:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz… Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti. Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti."

Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış… Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum."