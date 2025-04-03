Volkan Konak'ın ölmeden önceki sözleri olay oldu: Baba tarafına çekseydim 58'de ölmüştük
Kıbrıs'ta sahne aldığı otelde aniden fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın yıllar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu.
Kuzey Kıbrıs'taki konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve 58 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya konserinde söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
Sanatçının ani ölümü, müzik dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya’da verdiği bir konserde söylediği sözler ortaya çıktı.
Konak’ın konser sırasında sahnede yaptığı esprili konuşmada, “Baba tarafına uysaydık 58’de ölmüştük” ifadelerini kullanması, sosyal medyada gündem oldu.