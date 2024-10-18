Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu: Ölüm nedenine ilişkin menajerinden açıklama

İstanbul Üsküdar'daki evinde ölü bulunan Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu. Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" dedi.

KALP KRİZİ Mİ?

Öte yandan Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan, sanatçının ölüm nedenine ilişkin konuştu. Özcan, Çelik'in, şeker, tansiyon, kalp gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunduğunu belirtti. Özcan, "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek. Kalp hastalığı vardı. Sevilen bir insandı. Son zamanlarda sokağa çıktığı zaman yakın zamanda bir rol almamasına rağmen insanların ona gösterdiği sevgi onu tek mutlu eden şeydi. Kalp krizi gibi gözüküyor ama bu bir tahmin. Adli Tıp tam cevabı verecek" diye konuştu.