Wanda Nara ailesine özlemini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans' adlı yarışma program için sık sık ülkesi Arajantin'e gidiyor. İtalya'da Rai1 kanalında yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' isimli yarışma nedeniyle Türkiye-İtalya arasında mekik dokuyor.

"Ailemi gerçekten çok özlüyorum"

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yarışma programının İtalya versiyonu için bir kez daha seyahat etti. Nara, İtalya'da katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara, yarışma programının yayınlandığı RAI1'deki röportajında göz yaşlarını tutamadı. Ailesi hakkında konuşan Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. "Sen burada olmadığın için böyle oldu" dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum" ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

"Hastalığım nedeniyle biraz yorgunum"

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Wanda Nara, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" dedi.

"Ben birçok yeni şey öğreniyorum"

Yarışma hakkında da konuşan ünlü isim, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor" açıklamalarında bulundu.