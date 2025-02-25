Wanda Nara 'Yılın kadını' ödülünü aldı! Pembe elbisesi ile dikkat çekti
Icardi ile çalkantılı bir boşanma sürecinde olan Wanda Nara, Türkiye'ye geldi ve 'Yılın kadını' ödülünü aldı. Nara'nın pembe sırt dekolteli elbisesi de dikkat çekti.
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki magazin gündeminin yerini korumaya devam ediyor. İkili dün aynı anda İstanbul'daydı. Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek için gelirken Wanda Nara ödül almaya geldi.
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Nara, Türkiye'de düzenlenen bir yarışmada "Yılın Kadını" ödülüne layık görüldü.
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Wanda Nara, “Yılın Kadını” ödülü alacağı gecede poz vermeye doyamadı.
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Ödülünü almak için pembe sırt dekolteli bir elbise tercih eden ünlü isim elbisesiyle ve pozlarıyla ilgi odağı oldu.