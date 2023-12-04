Yalı Çapkını dizisine en iyi dizi ödülü

Altın Kelebek ödül töreni, Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunumuyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti.

"Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz"

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek'te en iyi dizi ödülüne layık görüldü.

Ödülü yapımcı Onur Güvenatam, yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve dizinin oyuncu ekibi birlikte aldı.

Geceye dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir hasta olduğu için katılamadı.

Onur Güvenatam, "Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz, gerçekten muazzam bir iş çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.