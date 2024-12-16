‘Yalı Çapkını‘ dizisinin sevenlerine üzücü haber! Final tarihi belli oldu
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan izleyicilerini üzecek haber geldi. Fenomen dizinin reytingleri bu sezon beklentileri karşılamayınca final kararı alındı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi üç sezondur seyirciyi ekran başına topluyor.
Ancak bir yükselip bir düşen reytingler ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonucunda yarışmayla ilgili final iddiaları ortaya atılmıştı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin zaman zaman izlenme oranlarının artması ekran ömrünü uzattı. Son gelen bilgiye göre dizinin reytingleri çok fazla düşmezse 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor.
13 Aralık’ta 87. bölümü ekrana gelen dizinin yılbaşı haftası şimdilik bir hafta olarak planlanan reklam tatiliyle beraber Yalı Çapkını mart sonunda ekrana gelecek büyük finaliyle ekran macerası son bulacak. Ancak dizinin izlenmeleri bu sürede çok düşerse final tarihi öne çekilecek.