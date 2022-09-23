Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı: Beril Pozam kimdir?

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan olan Star’ın yeni dizisi “ Yalı Çapkını” 23 Eylül 2022 akşamı izleyici ile buluşuyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisinin hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait. Dizide Suna karakterini oyuncu Beril Pozam canlandıracak. Pozam, daha önce Baba, Ada Masalı, Afilli Aşk gibi dizilerden izleyicinin tanıdığı bir isim. Peki, Beril Pozam kimdir? İşte Beril Pozam'ın biyografisi ve daha önce oynadığı diziler...

BERİL POZAM KİMDİR?

İnternette yer alan bilgilere göre Beril Pozam 1995 İstanbul doğumlu. İstanbul'da 1 sene sosyoloji eğitimi aldıktan sonra tiyatro eğitimi için Ankara'ya, Bilkent Üniversitesi'ne gitti. Çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Beril Pozam'ın ilk dizisi Afilli Aşk'tı. O dizide Nazmiye karakterini canlandırdı. Pozam, ilk dizisi için bir röportajında şu yorumu yapıyor: "Açıkçası ilk üç bölümden sonra aklım başıma geldi ve ‘Beril’ciğim artık çalışıyorsun, uyan!’ dedim. O zamana kadar her şey rüya gibiydi. Çünkü ‘Afili Aşk’tan bir ay öncesine kadar, ‘Mezun olunca ne yapacağım’ diye kara kara düşünürken, bir anda ‘3-2-1 kayıt’ seslerini duyar oldum"

Beril Pozam, Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ile yer aldı.Baba dizisinin Sevil'i olarak dikkat çekti.

Tiyatrolar.com'da yer alan bilgilere göre Pozam, Kuvayi Milliye Destanı, Japon Kuklası, La Ronde, The Blue Hotel gibi tiyatro oyunlarında görev aldı.

BERİL POZAM'IN DAHA ÖNCE OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yalı Çapkını (Suna, Dizi2022)

Ah Belinda (Film 2022)

Baba (Sevil, Dizi 2022)

Ada Masalı (İdil, Dizi 2021)

Olağan Şüpheliler (Zeynep, Dizi 2021)

Akrep (Ayşem, Dizi 2020-2021)

Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı, Dizi 2019-2020)

AVM Sakini (Dedektif Öykü, TV Dizisi 2017)



YALI ÇAPKINI- SUNA KARAKTERİ

Beril Pozam'ın Yalı Çapkını dizisinde canlandıracağı Suna karakteri için şu bilgiler veriliyor:

Kazım ve Esme’nin büyük kızı. Antep’in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır.

BERİL POZAM'IN İNSTAGRAM HESABI

Beril Pozam'ın Instagram hesabında yaklaşık 273 bin takipçisi bulunuyor.