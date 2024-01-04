Yalı Çapkını’na yeni oyuncu! Nevra karakteri geliyor

Star TV ekranlarında yayımlanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi her cuma seyirciyi ekran başına topluyor. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği diziye “Nevra” karakteri renk katacak.

Betül Aktel Yalı Çapkını kadrosunda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolü genç yıldız Betül Aktel canlandıracak. 53. bölümde dizide görünecek olan Nevra’nın Ferit’le ilgili olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir süredir Hande Erçel’in Yalı Çapkını’na katılacağı iddiasının da asparagas olduğu belirtildi.