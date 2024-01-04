Yalı Çapkını’na yeni oyuncu! Nevra karakteri geliyor
Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 53. bölümünde yeni bir oyuncu katılıyor.
Star TV ekranlarında yayımlanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi her cuma seyirciyi ekran başına topluyor. OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği diziye “Nevra” karakteri renk katacak.
Betül Aktel Yalı Çapkını kadrosunda
Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolü genç yıldız Betül Aktel canlandıracak. 53. bölümde dizide görünecek olan Nevra’nın Ferit’le ilgili olduğu öğrenildi.
Öte yandan bir süredir Hande Erçel’in Yalı Çapkını’na katılacağı iddiasının da asparagas olduğu belirtildi.