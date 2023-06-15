Yalı Çapkını"nın "Abidin"i paylaştı: Sezona böyle veda ettiler

Star TV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Dizinin başarılı oyuncularından 'Abidin' karakterine hayat veren Ersin Arıcı, sezon finaline ait bazı kareler paylaştı.

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Yalı Çapkını"nın "Abidin"i paylaştı: Sezona böyle veda ettiler - Resim : 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda etti.

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Yalı Çapkını"nın "Abidin"i paylaştı: Sezona böyle veda ettiler - Resim : 2

SETTEN KARELERİ PAYLAŞTI

Dizide "Abidin" karakterine hayat veren Ersin Arıcı, sette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Yalı Çapkını"nın "Abidin"i paylaştı: Sezona böyle veda ettiler - Resim : 3

İşte sezon finali bölümünden görüntüler...

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Yalı Çapkını"nın "Abidin"i paylaştı: Sezona böyle veda ettiler - Resim : 4