Yalı Çapkın'ının Ayşen'i Gülen Gedikoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?
Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki Gülen Gedikoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülen Gedikoğlu hangi dizilerde oynadı?
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna genç oyuncu Gülen Gedikoğlu dahil oldu.
Gülen Gedikoğlu kimdir?
Gülen Gedikoğlu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Çeşitli televizyon projelerinde ve tiyatro oyunlarında rol alan Gedikoğlu, Yalı Çapkını'ndaki rolü öncesinde Kuş Uçuşu dizisinin üçüncü sezonunda Hale İleri karakterine hayat vermişti.
Tiyatro eğitimi ve sahne deneyimleriyle oyunculuk kariyerini şekillendiren genç yetenek, bu yeni projede Ayşen karakteriyle izleyicileri etkilemeye hazırlanıyor.
Gülen Gedikoğlu Instagram Hesabı
Gülen Gedikoğlu Instagram Hesabında 1252 takipçisi bulunuyor.
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