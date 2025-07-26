Gözde Kansu'dan 'Yalı Çapkını' itirafı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan Semana Revista dergisine röportaj verdi.

"BEN GÜLGÜN GİBİ OLMAZDIM"

Bugüne kadar İspanya’da yayımlanan dördüncü dizisiyle uluslararası hayran kitlesini genişleten başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterle kendisini kıyaslarken şu sözleri kullandı: “Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım. Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz.”

"FARKLI ROLLERDE KENDİMİ BULUYORUM”

Rol tercihini hep farklı roller canlandırmaya özen göstererek yaptığını belirten Gözde Kansu ve “Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor” diyen Kansu sosyal medyada en çok mesaj aldığı ülkenin İspanya olduğunu belirtti.