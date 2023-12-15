Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ve Gözde Kansu ödül töreninde el ele görüntülenmişti! Altuğ'dan açıklama geldi

Yalı Çapkını'nda oynayan Emre Altuğ ve Gözde Kansu, dizide Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit'in anne ve babası rolünde yer alıyor. Aynı dizide kamera karşısına geçen Emre Altuğ ve Gözde Kansu, aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle çok konuşulmuştu. Gözlerin çevrildiği ikili, arkadaş olduklarını ifade etmişti. 3 Aralık'ta düzenlenen 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde el ele görüntülenen ünlü oyunculardan Emre Altuğ, çok konuşulan görüntüye açıklık getirdi.

"ANLIK BİR ŞEY"

Rol arkadaşı ile katıldığı 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde el ele kameralara yansıması hatırlatılan Altuğ, "Bir anlık bir şey. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım, düşmemesi için destek oldum sadece" karşılığını verdi.

"ALABİLECEĞİM BÜTÜN ÖDÜLLERİ ALDIM"

Oyunculuk performansından dolayı ödüllendirilmesi hakkında ünlü isim, "Çok kıymetli bir ödül benim için ama ben alabileceğim bütün ödülleri aldım bu zamana kadar. Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.