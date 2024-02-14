Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı

"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Öte yandan birkaç ay önce yüzü olduğu markanın lansmanında "Yalı Çapkını nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum bu projede yer aldığım için" demişti.