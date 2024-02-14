Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu çocukluk fotoğrafını paylaştı
Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu yeni pozlarını paylaştı. Pozlarının arasındaki çocukluk fotoğrafı da takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
26 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Benim... Selam sorun benim. Binbir Afito" notunu düştü.
Saraçoğlu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Her halinle güzelsin", "Bayıldık", "En tatlısı minik Afra" gibi yorumlar geldi.
"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Öte yandan birkaç ay önce yüzü olduğu markanın lansmanında "Yalı Çapkını nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum bu projede yer aldığım için" demişti.