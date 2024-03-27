Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan yeni pozlar

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Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki ünlü isim, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Saraçoğlu, paylaşımına "Hafta ortası krizi" notunu düştü. Ünlü oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Öte yandan birkaç ay önce yüzü olduğu markanın lansmanında "Yalı Çapkını nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum bu projede yer aldığım için" demişti.