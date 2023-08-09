Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği

Yapay zekaya göre, Türkiye'nin en yakışıklı ve en güzel oyuncuları belli oldu. İşte çok konuşulacak o liste...

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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği - Resim : 1

YAPAY ZEKAYA GÖRE EN GÜZEL 10 KADIN OYUNCU

10- SERENAY SARIKAYA

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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği - Resim : 2

9- BENSU SORAL

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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği - Resim : 3

8- DEMET ÖZDEMİR

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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği - Resim : 4

7- BERGÜZAR KOREL