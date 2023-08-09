Anasayfa Magazin Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklısı Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği Yapay zekaya göre, Türkiye'nin en yakışıklı ve en güzel oyuncuları belli oldu. İşte çok konuşulacak o liste... 09 Ağustos 2023 1 / 18 YAPAY ZEKAYA GÖRE EN GÜZEL 10 KADIN OYUNCU 10- SERENAY SARIKAYA 2 / 18 9- BENSU SORAL 3 / 18 8- DEMET ÖZDEMİR 4 / 18 7- BERGÜZAR KOREL sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri Erkekler bu 10 şeyi yapıyorsa size saygı duyuyor demektir magazin Prens Harry "Majesteleri" ünvanına veda etti! Yazlığında tatil yapan Çağla Şıkel, evinin manzarasını paylaştı Demet Akalın, Masterchef yarışmacısına 'aşırı iticisin' dedi Özge Özpirinçci 'Sandık Kokusu' dizisiyle setlere dönüyor Cardi B'nin seyirciye fırlattığı mikrofon 100 bin dolara satıldı