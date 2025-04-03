Yaprak Dökümü’nün Ayşe’siydi! Şebnem Ceceli’nin son haline görenler tanıyamadı

2006-2010 yıllarında reyting listelerini alt üst eden Yaprak Dökümü dizisinde Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi pek çok ünlü isim rol almıştı.