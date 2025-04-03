Yaprak Dökümü’nün Ayşe’siydi! Şebnem Ceceli’nin son haline görenler tanıyamadı
Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, büyüdü. Ali Rıza Bey'in kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali görenleri şaşırttı.
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2006-2010 yıllarında reyting listelerini alt üst eden Yaprak Dökümü dizisinde Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi pek çok ünlü isim rol almıştı.
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Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi ise Şebnem Ceceli canlandırıyordu.
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Yaprak Dökümü dizisinin çocuk yıldızı Şebnem Ceceli yıllar sonra gündem oldu. Ceceli, oyunculuğu bıraksa da Yaprak Dökümü izleyicileri tarafından unutulmadı.
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Bir dönem hukuk fakültesi öğrencisi olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Ceceli'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.