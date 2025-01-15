Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden tartıştığı Bedia Ener'e veda

'BU SESLE OYUNCULUK YAPAMAZSIN DEMİŞTİ'

Ener'in ölümü sonrası Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandırdığı oyuncu Seda Demir de gündeme geldi. İkili yıllar önce bir tartışma içerisine girmiş ve Demir, usta oyuncu hakkında: 'Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim.' ifadelerini kullanmıştı.