Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden tartıştığı Bedia Ener'e veda
Yaprak Dökümü'nün sevilen oyuncusu Bedia Ener, dün hayatını kaybetmişti. Birçok taziye mesajı alan ünlü sanatçıya, dizide kızını canlandıran Seda Demir'den baş sağlığı mesajı geldi.
70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, dün hayatını kaybetmişti.
'BU SESLE OYUNCULUK YAPAMAZSIN DEMİŞTİ'
Ener'in ölümü sonrası Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandırdığı oyuncu Seda Demir de gündeme geldi. İkili yıllar önce bir tartışma içerisine girmiş ve Demir, usta oyuncu hakkında: 'Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim.' ifadelerini kullanmıştı.
BEDİA ENER YANIT VERMİŞTİ
Bedia Ener ise hakkında söylenenlere, "Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" yanıtını vermişti.
Demir, yaşanan tartışmaya rağmen sosyal medya hesabından Bedia Ener'in vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.