Yasak Elma'da sürpriz bir ayrılık daha

Medyapım’ın FOX için çektiği fenomen dizi Yasak Elma, bu sezonnu da bol entrikalı bir geçiriyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisine yeni sezonda diziye Bekir Aksoy, Ece Özdikici ve Kenan Acar katılmıştı. Diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

BİR AYRILIK DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Diziye bu sezon Kumru’nun partneri Altay olarak olarak giren Kenan Acar, diziden ayrılıyor. Ender’in adamı olduğu ortaya çıkan Altay’ın oyunları tek tek bozuluyor. Kumru, Altay’ı fena halde sıkıştırıyor. Öte yandan Doğan’la (Murat Aygen), Yıldız’ın (Eda Ece) arasını bozmaya çalışan Ender’in (Şevval Sam) kurduğu entrika planı bozuluyor. Yıldız, Ender’den kardeşinden de yardım alarak fena halde intikam alıyor.

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