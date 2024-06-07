Yasemin Allen'den ayrılık açıklaması: Nazar diyelim...

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Ünlü sinema yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yakın zamanda yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ancak geçtiğimiz günlerde ikilinin sosyal medyada karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktığı ve birlikte olan fotoğraflarını sildikleri görülmüştü.
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Ünlü isim, ayrılık hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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''AYRILIK NEDENİ İÇİN 'NAZAR' DİYELİM''
Sevgilisi Erdal Kaya ile aşkı kısa süren Yasemin Allen geçtiğimiz akşam bir davette görüldü. Ünlü isim, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçındı.