Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 senesinde evlilikle taçlandırmıştı.
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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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Bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı. İki kez operasyon geçiren minik Ayel, sağlığına kavuşmuştu.
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Bebeklerinin yüzünü göstermeden sıkça paylaşan Şefkatli, eşi ve ikiz bebekleriyle çekilen yeni bir fotoğrafı paylaştı.