Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, eşi ve çocuklarıyla yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü çiftin karesine hayranlarından beğeni yağdı.

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Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare - Resim : 1

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021 senesinde evlilikle taçlandırmıştı.

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Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare - Resim : 2

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

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Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare - Resim : 3

Bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı. İki kez operasyon geçiren minik Ayel, sağlığına kavuşmuştu. 

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Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni kare - Resim : 4

Bebeklerinin yüzünü göstermeden sıkça paylaşan Şefkatli, eşi ve ikiz bebekleriyle çekilen yeni bir fotoğrafı paylaştı. 